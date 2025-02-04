Россиянам рассказали, сколько стоит 1 пенсионный балл в 2025 году

Российский сенатор Ольга Епифанова заявила, что в этом году пенсионный балл в стране стоит 59 241,6 рубля, сообщает Газета.ru .

«Если у вас уже есть накопленные пенсионные баллы и стаж, проверьте, сколько все еще не хватает. Возможно, имеет смысл подождать и поднакопить необходимую сумму самостоятельно», — посоветовала Епифанова.

По ее словам, сегодня любой работающий человек в России может заключить договор о добровольном страховании: например, за него могут платить взносы дети. При этом они должны быть привязаны к страховому номеру индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Взносы можно платить единоразово или за несколько платежей в течение года.

Однако сама по себе покупка пенсионных баллов доступна только определенным категориям граждан: не подпадающим под обязательное пенсионное страхование (неработающим или работающим неофициально), индивидуальным предпринимателям, адвокатам и нотариусам, а также работающим за границей и самозанятым.