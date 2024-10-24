Россиянам рассказали, почему цена на связь будет расти

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что в России ожидается рост цен на сотовую связь. Он может произойти уже в 2025 году.

По его словам Клименко, основная причина повышения цен заключается не в инфляции, а в ухудшении логистики доставки оборудования. Хотя стоимость оборудования на международном рынке не изменилась, теперь оно поступает через Китай, что приводит к увеличению сроков поставки и сложностям с оплатой.

Это создает дополнительные комиссии, что вынуждает сотовых операторов обращаться к правительству с просьбой о повышении тарифов.

Клименко отметил, что операторы уже два года испытывают финансовые трудности и нуждаются в повышении цен для обеспечения своей деятельности. Он считает, что правительство в конечном итоге примет решение о размере повышения, которое, по его прогнозам, составит около 10-15%. Такой рост может быть незаметен на фоне изменений курса доллара.

Несмотря на возможные неудобства для пользователей, эксперт подчеркнул, что бизнес должен зарабатывать, особенно после тяжелых двух лет, когда многие компании понесли значительные убытки.

«Поэтому, я думаю, с ростом цен на связь надо будет смириться», — заключил Клименко в эфире радио Sputnik.