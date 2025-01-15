Россиянам рассказали, почему снижаются ставки по банковским вкладам

Основатель компании «Страховой брокер AMsec24» Антон Мельцов объяснил, с чем может быть связано снижение ставок по банковским вкладам, учитывая то, что ключевая ставка осталась на прежнем уровне и составляет 21%, сообщает «ФедералПресс» .

По его словам, снижение процентов по банковским вкладам может происходить по разным причинам. Во-первых, это зачастую является ответом на текущее состояние экономики как в стране, так и за ее пределами, особенно учитывая изменения ключевой процентной ставки Центрального банка. Когда он снижает ставки, это влияет на доходность вкладов, заставляя ее снижаться.

«Во-вторых, в условиях низкой инфляции банки стремятся увеличить свою ликвидность и могут снижать ставки, чтобы удерживать клиентов. Также стоит учитывать конкуренцию между банками: если один из банков снижает ставки, другие могут последовать его примеру, чтобы сохранить свою прибыльность», — уточнил Мельцов.

Он добавил, что в России средства, размещенные на банковских вкладах, подлежат страхованию через систему обязательного страхования вкладов. Это подразумевает, что если банк окажется банкротом, вкладчики смогут получить компенсацию от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) до 1,4 миллиона рублей на каждого клиента в пределах одного банка.

Для того, чтобы защитить свои сбережения, важно убедиться в том, что выбранный банк является участником данной системы. Проверить это можно на официальном сайте АСВ или непосредственно в самом банке. Кроме того, следует внимательно ознакомиться с условиями вклада и уточнить все нюансы в банке, заключил эксперт.