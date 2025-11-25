Россиянам рассказали, когда покупать смартфоны, чтобы сэкономить деньги

В ноябре россиянам представится реальный шанс на получение скидки при покупке смартфонов и ноутбуков, особенно в сегменте премиальной техники. Такое мнение высказал руководитель Mobile Research Group и ведущий аналитик Эльдар Муртазин, сообщает RT .

Эксперт также поделился своими соображениями о возможности сэкономить средства при покупке смартфона или ноутбука в текущих условиях.

«В ноябре скидки на электронику действительно есть. Наибольшее количество скидок идет на премиальную технику. Не на всю, но очень часто это так. Премиальные товары год к году упали на 30% — это все, что дороже 75 тыс. рублей, если про смартфоны говорить», — рассказал эксперт.

Аналогичная ситуация наблюдается и с ноутбуками. По словам Муртазина, в ноябре–декабре появляется реальная возможность сэкономить. Однако, несмотря на это, общая тенденция указывает на рост цен во всех валютах. В 2025 году стоимость электроники и бытовой техники в рублях увеличилась в среднем на 20%, и в следующем году ожидается аналогичный рост.

По словам аналитика, повышение цен негативно сказывается на объемах продаж. Причиной тому, по мнению Муртазина, является рост средней стоимости устройств, а также более рациональный подход потребителей, которые отказываются от дорогих моделей в пользу устройств среднего ценового сегмента.

