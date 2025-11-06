Россиянам рассказали, когда оплата товаров переводом может быть опасной

С 1 июня 2025 года в России в законную силу вступили поправки в 115-й закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». С этого момента банки стали внимательнее следить за активностью граждан, в результате чего участились случаи блокировки граждан по подозрению в совершении незаконных операций. Начальник Управления — аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов рассказал, в каких случаях лучше отказаться от переводов на карту незнакомых людей, чтобы не попасть под блокировку счета, пишет kp.ru .

По словам Курьянова, в настоящее время лучше не совершать переводов на карту незнакомым лицам, даже если это продавец помидоров на рынке, потому что он может оказаться тем человеком, который финансирует террористические организации. Как правило, переводы в такие организации поступают маленькими суммами, поэтому у проверяющих могут возникнуть вопросы не только к тому, кто условно продавал помидоры, но и к тому, что их купил.

Глава Росфинмониторинга отметил, что, несмотря на вступившие в силу новые правила, банки все-таки блокируют счета, если клиент совершает подозрительную операцию или нетипично себя ведет. Большинство самых обычных операций новые правила не затронут.

«В своей работе банки используют различные системы для выявления подозрительной активности клиентов. Иногда система дает сбой, но это бывает редко. Поэтому блокировки счетов, как правило, связаны с нестандартным поведением клиентов. Например, это слишком частые переводы. Или переводы на суммы, которые несопоставимы с заявленным уровнем дохода клиента. В таких случаях банк ограничивает дистанционное обслуживание и просит клиента пояснить характер проводимых операций. Тогда клиенту необходимо подойти в ближайший офис банка. И если он ничего не нарушает, то с него, конечно, снимут ограничения», — рассказал Курьянов.

Также Курьянов отметил, что на самом деле не существует минимального лимита, который банк точно будет проверять на предмет законности. Кредитные организации следят даже за самыми малыми суммами. Однако если человеку нужно сделать перевод, например, самозанятому гражданину, то последний обязан клиенту предоставить чек за оплату выполненной услуги или предоставленного товара.

