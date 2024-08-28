Россиянам рассказали, каким будет курс рубля в сентябре

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин рассказал, что к середине сентября курс доллара может подняться до 93–94 рублей, в то время как евро может составить 102–103 рублей, а стоимость юаня — 13,2–13,5 рублей, сообщает газета «Известия» .

Согласно информации, предоставленной ЦБ РФ, на 27 августа стоимость евро составила 102,49 рубля, в то время как курс доллара достиг 91,77 рубля. На Московской бирже курс юаня колебался около 11,7 рубля.

Звездин подчеркнул, что осенью стоимость рубля будет определяться рядом важных факторов. Он отметил, что продолжающаяся нестабильность на мировых рынках оказывает значительное влияние на курс национальной валюты. Кроме того, традиционно высокий спрос на иностранные валюты, который наблюдается в период летних отпусков, закончится, что также отразится на соотношении спроса и предложения.

«Важным фактором будет заседание банка России. Если ключевая ставка действительно будет повышена, как ожидается, до 20%, то рубль, скорее всего, укрепится в середине или конце сентября, но укрепление вряд ли будет ниже, чем 89 рублей за 1 доллар», — пояснил трейдер.

Аналитик также подчеркнул, что, несмотря на текущие колебания, курс российской валюты в диапазоне 85–95 рублей за доллар отвечает ключевым экономическим интересам страны, включая как экспортеров, так и граждан.

По словам Звездина, рубль находится в пределах оптимального коридора, вследствие чего снижаются риски для долгосрочной финансовой стабильности. При отсутствии существенных изменений в геополитической ситуации или резких экономических потрясений предполагается, что курс рубля останется в достаточно стабильных рамках, с возможными небольшими колебаниями, вызванными краткосрочными экономическими и сезонными факторами, заключил эксперт.