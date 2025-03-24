Россиянам рассказали, какие продукты могут потерять социальную значимость

В России планируется внести изменения в перечень социально значимых продуктов и исключить из него позиции, утратившие статус базовых. Финансовый аналитик Кирилл Плотников поделился своим мнением о том, какие продукты могут быть отнесены к категории премиум и насколько полезным будет это нововведение для граждан, сообщает АБН24 .

В Государственной Думе предложили исключить из списка социально значимых продуктов те, которые сегодня можно отнести к премиальному сегменту. Депутат Сергей Лисовский рассказал об этой инициативе. По его мнению, такие продукты, как ребрышки, некоторые виды рыбной продукции и выпечка, например, круассаны, уже нельзя считать базовыми. Авторы идеи полагают, что эта мера позволит производителям стабилизировать цены на действительно важные для населения товары.

Плотников рассказал, что в настоящее время в перечень входит 24 основных продукта. Если в каком-либо регионе цены на эти товары вырастут на 10% или более в течение 60 дней, местные власти могут вмешаться в ситуацию.

Но на самом деле этот список не очень конкретен, отметил эксперт. Например, в него входят баранина, говядина и свинина на кости. Никаких уточнений нет, но очевидно, что мясо может быть разным. В этом случае и обычное мясо для супа, и премиальный стейк будут считаться социально значимыми, пояснил Плотников.

Эксперт считает, что пересмотр списка социально значимых товаров для дальнейшего государственного регулирования цен не имеет смысла, несмотря на неточности. Конкуренция между торговыми сетями и производителями может регулировать цены на основные продукты, пользующиеся спросом у населения. По словам Плотникова, эффект в этом случае заметен и без участия государства.

«Продукты, которые можно считать действительно социально значимыми, то есть те, что являются наиболее распространенными и доступными, играют ключевую роль в этом бизнесе. Поэтому розничные сети и так стремятся устанавливать на них максимально приемлемые для потребителей цены», — подчеркнул аналитик.

Он добавил, что подтверждением этого являются попытки частичного регулирования цен на масло и сахар в 2020 году. По словам Плотникова, вмешательство властей не только не остановило рост цен, но и осталось незамеченным населением.