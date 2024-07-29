Россиянам рассказали, как вычислить финансовую пирамиду

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Сетевой маркетинг представляет собой схему продажи товаров, которая обеспечивает прямую связь между производителем и покупателем, минуя привычные розничные торговые точки. Тем не менее, нередко под маской легитимного сетевого маркетинга могут скрываться финансовые пирамиды. Директор Центра трудоустройства корпорации «Синергия» Ольга Асадчая рассказала, как различать добросовестные компании и организации, занимающиеся обманом, сообщает RuNews24.ru .

По словам эксперта, добросовестные MLM-компании предлагают настоящие товары или услуги, которые имеют реальную ценность на рынке. В противовес им, финансовые пирамиды сосредоточены главным образом на наборе новых участников с целью получения прибыли. Согласно данным DSA, 76% доходов легальных MLM-компаний формируется от реализации продукции, а не от привлечения новых членов.

Асадчая добавила, что вход в надежную компанию в области сетевого маркетинга подразумевает необходимость разумных инвестиций в стартовый пакет или образовательные программы.

«Финансовые пирамиды часто требуют значительных инвестиций, предлагая взамен мало или вообще ничего», — предупредила специалист.

Согласно исследованию Федеральной торговой комиссии (FTC), 99% членов финансовых пирамид теряют денежные средства. Что касается сетевого маркетинга, 25% участников могут получить хорошую прибыль, остальные 75% — небольшие или умеренные доходы.

Чтобы различить легитимный сетевой маркетинг и финансовую пирамиду, необходимо обратить внимание на несколько ключевых факторов: наличие реального продукта или услуги, прозрачность структуры компании, вознаграждения и бонусы, отсутствие обмана, мошеннических схем и развитие в долгосрочной перспективе, заключила Асадчая.