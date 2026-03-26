Россиянам рассказали, как сэкономить на свадьбе в 2026 году

Генеральный директор свадебного агентства Евгения Лейбман заявила, что в 2026 году отдельные позиции для свадеб подорожали на 20–40% по сравнению с прошлым годом.

«Цены повысились на все: и цветы, и продукты, и доставки, и транспорт, и рабочая сила. Причем все услуги подорожали тоже. Сюда относятся гонорары подрядчиков, фотографов, видеографов, ведущих, диджеев, флористов и так далее. Также поднялись в цене стоимость аренды площадки и оборудования, полиграфия и стоимость печати. Свадьбу делать гораздо дороже, чем в прошлом году», — рассказала эксперт в эфире радио Sputnik.

Лейбман посоветовала заранее продумать дату торжества. По ее словам, проведение свадьбы в будний день позволяет сэкономить около 30% бюджета банкета.

«Самые дорогие свадебные дни — это пятница и суббота, на них цены всегда самые высокие. Будние дни пользуются меньшим спросом, соответственно, рестораны идут на большие уступки, снижают депозит. Как вариант еще сыграть свадьбу не в сезон, например, в октябре или ноябре, можно здорово сэкономить», — отметила организатор.

Лейбман добавила, что в Москве банкет обходится от семи тысяч рублей на одного гостя. Снизить расходы также можно за счет сезонных цветов, сокращения числа гостей, аренды нарядов и покупки алкоголя заранее.

