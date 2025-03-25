Россиянам рассказали, как получить налоговый вычет автоматически в 2025 году

В 2025 году у россиян появилась возможность получить возврат НДФЛ автоматически, то есть без подачи налоговой декларации. Старший консультант департамента налоговых услуг «ФБК Право» Евгений Тимин рассказал, как оформить автовычет, сообщает АБН24 .

Так, с начала текущего года без подачи декларации можно получить социальный налоговый вычет, в том числе за медицинские услуги, образование, страхование.

«Медицинские и образовательные учреждения, а также страховые компании и фитнес-центры по заявлению клиентов передают информацию о расходах налогоплательщиков напрямую в налоговую инспекцию», — пояснил Тимин.

При этом гражданин должен быть готов по запросу налоговой предоставить договор или чек, добавил эксперт.

Без подачи декларации, то есть в упрощенном порядке, теперь можно получить и имущественные вычеты — за покупку жилья или проценты по ипотечному кредиту, а также инвестиционные вычеты.

Как уточнил эксперт, за обучение можно вернуть 13% от суммы в размере не более 120 тыс. рублей в год для себя и 50 тыс. – для ребенка, при оплате лечения, фитнеса, медстрахования также можно получить вычет от суммы не более 120 тыс. в год. При этом общая сумма для всех этих категорий составляет максимум 150 тыс. рублей.

Инвесторы могут получить автовычет от суммы не более чем 400 тыс. рублей, то есть максимум 52 тыс. рублей в год.

В текущем году налоговые вычеты оформляются за 3 предыдущих года — с 2022-го по 2024-й.