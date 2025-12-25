Россиянам рассказали, как избежать импульсивных покупок

Маркетплейсы, банковские приложения и стриминги все чаще подталкивают людей к тратам, о которых они пять минут назад даже не думали. Почему так происходит и как защищать свой кошелек, РИАМО сообщил лидер аналитики компании «Лоция» Александр Васильченко.

Как реклама «угадывает» желания

Главный инструмент, который подталкивает к импульсивным покупкам, — рекомендательные системы, объяснил эксперт. Это сложные аналитические модели, которые собирают и анализируют поведение пользователя, например, что он смотрит, читает, покупает, какие товары откладывает в корзину.

«Когда вы включаете фильм на онлайн-кинотеатре или заказываете кофе через приложение, система это запоминает и дальше пытается „достроить“ вашу картину интересов. Потом вы видите блоки „вам может понравиться“ или специальные акции как будто специально под вас. Это и есть работа рекомендательных алгоритмов», — продолжил Александр Васильченко.

По этой же логике работают банковские приложения и маркетплейсы. Если человек часто покупает еду навынос или одежду определенного бренда, ему начинают показывать повышенный кешбэк именно на эти категории, «горящие» предложения, скидки «только сегодня». Задача таких систем одна — мягко подвести к новой покупке, которой могло бы и не быть.

Почему это работает

С точки зрения цифровых сервисов, импульсивные покупки — это идеальный сценарий, продолжил Александр Васильченко. Человек тратит больше, чем планировал, но при этом ему кажется, что он просто воспользовался выгодным предложением.

«Рекомендательные системы работают не в вакууме. К ним добавляются уведомления, яркие кнопки, ограниченные по времени акции. Все это собранный в одну связку механизм, который рассчитан на то, что человек не будет каждый раз останавливаться и думать, нужна ли ему эта трата», — отмечает эксперт.

Как не стать заложником алгоритмов

По словам эксперта, полностью отключить влияние цифровых сервисов невозможно да и не нужно, ведь многие подсказки действительно полезны. Задача в другом — вернуть себе контроль. И сделать это можно с помощью нескольких приемов.

1. Выключить лишние уведомления

Чем меньше «пищалок» на экране, тем реже вы будете открывать приложение без реальной необходимости. В настройках можно оставить только важное — смс от банка о списаниях и напоминания о счетах, а рекламные предложения и спецакции спокойно убрать.

2. Разделить покупки на плановые и спонтанные

«Очень помогает простой вопрос к себе: я хотел это купить еще вчера? Если ответ „нет“, с высокой вероятностью перед вами импульсивная покупка, спровоцированная сервисом», — считает аналитик.

Полезно завести заметку или список желаний и записывать туда все, что захотелось прямо сейчас. Через пару дней половина пунктов из этого списка перестанет казаться нужной.

3. Отключить «покупку в один клик»

Быстрые сценарии сделаны для того, чтобы вы не успели передумать, предупредил Александр Васильченко. Если убрать привязанную карту или выключить оплату в один клик, появится лишние 10–20 секунд на раздумья, а это уже шанс отказаться от ненужной траты.

4. Выделить отдельный бюджет на удовольствие

Можно завести отдельную карту или виртуальный кошелек для хотелок (кофе, игры, дополнительные подписки).

«Как только сумма на таком счете закончилась, это сигнал, что лимит импульсивных трат на месяц исчерпан. Это простой, но рабочий способ не вылезать за рамки», — сказал эксперт.

5. Не хранить карточку на каждом сервисе

Чем реже приходится вручную вводить данные карты, тем меньше случайных покупок. Там, где это возможно, лучше оплачивать через разовые платежи, а не сохранять карту в системе.

Аналитик обратил внимание, что цифровые сервисы действительно умеют многое, но окончательное решение всегда остается за человеком.

«Рекомендательные системы подбирают для вас соблазны, но не могут заставить нажать кнопку „оплатить“. Важно помнить, что задача сервиса — продать, а ваша задача — сохранить баланс между комфортом и финансовой осознанностью», — резюмировал он.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.