Россиянам рассказали, как государство помогает накопить на пенсию

Программа долгосрочных сбережений начала работать в России с 1 января 2024 года. Это добровольный накопительно-сберегательный продукт для жителей РФ с участием государства, сообщает РБК .

Государство гарантирует вкладчикам разные стимулы. Так, может быть софинансирование до 36 тыс. рублей ежегодно в течение 10 лет после вступления в программу. На такую господдержку смогут рассчитывать участники, которые делают ежегодные взносы по договору долгосрочных сбережений не менее 2 тыс. рублей.

Также ежегодный налоговый вычет на сумму взносов до 400 тыс. рублей в год, возврат на руки от 52 тыс. до 88 тыс. рублей, он зависит от доходов.

Участвовать в этой в программе могут россияне с 18 лет, еще договор долгосрочных сбережений можно заключить в пользу ребенка или любого другого лица независимо от возраста. Вложенные средства находятся в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), которые могут их инвестировать в инструменты с низким риском под регуляторным присмотром ЦБ РФ. Минимальный срок участия — 15 лет.

По данным Банка РФ, на 30 апреля число договоров в программе долгосрочных сбережений — 4,6 млн, объем привлеченных средств — более 330 млрд рублей.

При этом средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ за прошлый год была 9,0%, пенсионных резервов — 8,2%. По оценке ЦБ РФ, их доходность выше инфляции обеспечили 16 из 25 фондов, которые работают по обязательному пенсионному страхованию, и 24 из 37 фондов, которые занимаются негосударственным пенсионным обеспечением или формированием долгосрочных сбережений.