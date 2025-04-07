Россиянам рассказали, где можно сдать мелочь без комиссии

Россияне смогут обменять мелочь на бумажные рубли с 7 по 19 апреля

Очередная «Монетная неделя» проходит в России с 7 по 19 апреля, в рамках акции россияне могут обменять любое количество мелочи на бумажные рубли в банках и магазинах, сообщает «Царьград» .

В 2024 году в рамках «Монетной недели» удалось вернуть в оборот 320 млн рублей, всего граждане обменяли 75 млн монет общим весом 336 т.

«В этом году количество участников увеличилось в 5 раз. Теперь более 34 тыс. торговых точек и около 4 тыс. банковских отделений готовы принять мелочь у граждан без комиссии», — говорится в сообщении.

Обменяв монеты в отделениях банка, клиенты могут здесь же зачислить полученную сумму на свой счет, уточняется в материале.