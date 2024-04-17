Россиянам раскрыли, когда придет момент для покупки юаня

Экономист Зельцер заявил, что покупать юань нужно при курсе 12,5 рубля

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что приобретать китайский юань лучше, когда он ослабнет до уровня 12,5 рубля. В среду, 17 апреля, юань на Мосбирже взлетел выше 13 рублей впервые с декабря 2023 года, сообщает Газета.ru .

Зельцер допустил, что наивысшим значением по юаню могут быть и нынешние 13 рублей. Сейчас, после резкого скачка курса, приобретать китайскую нацвалюту не стоит, считает эксперт.

«Причина слабости рубля к доллару, евро и юаню кроется в факторе нормативов репатриации выручки экспортеров», — отметил Зельцер.

В апреле, по словам эксперта, заканчивается действие осеннего президентского указа, в связи с чем на валютном рынке могут «спекулятивно разыгрывать этот фактор — якобы обнуление нормативов снизит общее предложение валюты и обесценит рубль».

После этого месяца нормы сохранятся, поскольку они доказали собственную эффективность в борьбе с волатильностью и девальвацией курса российской нацвалюты, считает Зельцер.