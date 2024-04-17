Россиянам раскрыли, когда придет момент для покупки юаня
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Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что приобретать китайский юань лучше, когда он ослабнет до уровня 12,5 рубля. В среду, 17 апреля, юань на Мосбирже взлетел выше 13 рублей впервые с декабря 2023 года, сообщает Газета.ru.
Зельцер допустил, что наивысшим значением по юаню могут быть и нынешние 13 рублей. Сейчас, после резкого скачка курса, приобретать китайскую нацвалюту не стоит, считает эксперт.
«Причина слабости рубля к доллару, евро и юаню кроется в факторе нормативов репатриации выручки экспортеров», — отметил Зельцер.
В апреле, по словам эксперта, заканчивается действие осеннего президентского указа, в связи с чем на валютном рынке могут «спекулятивно разыгрывать этот фактор — якобы обнуление нормативов снизит общее предложение валюты и обесценит рубль».
После этого месяца нормы сохранятся, поскольку они доказали собственную эффективность в борьбе с волатильностью и девальвацией курса российской нацвалюты, считает Зельцер.