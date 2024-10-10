Россиянам перечислили стройматериалы, которые точно подорожают

За 2024 год цены на некоторые строительные материалы заметно выросли. Этот тренд на удорожание продолжится и в ближайшем будущем, сообщил РИАМО совладелец завода по изготовлению террасной доски и изделий из ДПК WOODGRAND Рамиль Садеев.

Эксперт перечислил некоторые из стройматериалов, стоимость которых точно вырастет.

Сталь. Один из наиболее «пострадавших» материалов из-за колебаний цен на железную руду и изменения в производственных процессах. Это увеличение стоимости затрагивает различные позиции — от арматуры до профильных труб.

Дерево. Цены на древесину также значительно возросли, особенно на пиломатериалы и фанеру, что связано с высоким спросом и маленьким количеством предложений в некоторых регионах.

Цемент. Цены на цемент растут в зависимости от цен на энергоресурсы и исходные материалы, используемые в производстве. Такой рост может быть вызван и увеличением стоимости строительства инфраструктуры и жилищного строительства.

Керамическая плитка и сантехнические изделия. Высокий спрос на эти изделия также способствует росту цен. Различные факторы, включая импортные пошлины и колебания курсов валют, могут также влиять на стоимость.

Изоляционные материалы. Увеличение цен на минеральную вату, пенопласт и другие изоляционные материалы также наблюдаются из-за роста затрат на сырье и производство.

Кабели и проводка. Увеличение общего спроса на электрические системы и компоненты, а также рост цен на медь и алюминий вызывает подорожание кабелей и проводов.

«В целом изменения цен на строительные материалы могут зависеть от региона и специфики поставок, поэтому важно следить за рынком и проводить детальный анализ перед покупкой», — рекомендует Садеев.