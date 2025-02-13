Россиянам ответили, почему суды стали чаще списывать незаконные займы

Эксперт Остапенко: судебная практика все больше склоняется в пользу заемщиков

Ярослав Остапенко, член Ассоциации юристов России рассказал, что мошенничество с кредитами через СМС-подтверждение стало серьезной проблемой. Преступники все чаще используют такую схему для получения займов на чужие имена, что привело к массовым судебным разбирательствам, связанным с кредитными мошенничествами, на суммы в миллиарды рублей, сообщает АБН24 .

Суды начинают признавать действия банка неправомерными, ссылаясь на закон о защите прав потребителей и на выводы Верховного Суда РФ о незаконности упрощенной процедуры кредитования через СМС. На судебных заседаниях акцент ставится на добросовестность банков и наличие уголовных дел о мошенничестве.

Если заемщик может доказать, что кредит был оформлен с нарушениями, он имеет шансы отменить долговые обязательства. По словам Остапенко, судебная практика все больше склоняется в пользу заемщиков, и онлайн-кредиты все еще будут востребованы.

«Я считаю, что онлайн-кредиты останутся на рынке, но снижение числа случаев возможно за счет усиления мер защиты, таких как использование биометрии и электронной цифровой подписи при заключении дистанционных кредитных договоров», — заявил эксперт.

Также, по мнению Остапенко, банки должны перечислять финансирование только на счета клиентов, что позволит уменьшить количество мошенничеств.