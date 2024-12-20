Россиянам ответили, почему наметилась тенденция на рост ключевой ставки в стране

Вопрос о повышении ключевой ставки Центробанком России на фоне инфляции остается актуальным. В пятницу регулятор оставил ее на уровне 21%, но позднее возможен и рост показателя. Профессор, лектор Российского общества «Знание» Александр Зобов объяснил, что повышение ключевой ставки направлено на то, чтобы стимулировать людей вкладывать больше своих доходов в банковские депозиты, сообщает «ФедералПресс» .

Инфляция в стране достигла 9%, а на продовольственные товары — более 10%. Повышение ключевой ставки, по мнению эксперта, теоретически должно снизить денежную массу, что, в свою очередь, поможет сдержать инфляцию.

«Но теория теорией, а в жизни все сложнее», — объяснил специалист.

Основным из факторов, способствующих росту цен, является ослабление рубля по отношению к иностранным валютам, что увеличивает стоимость импорта и издержки для бизнеса. Зобов считает, что для борьбы с инфляцией необходим комплексный подход, включая увеличение производства и снижение затрат.

Несмотря на рост цен, покупательская способность населения остается высокой, а уровень потребления основных товаров в 2024 году превысит показатели 2023 года, что подчеркивает сложность экономической ситуации.