Россиянам ответили, может ли ИП перейти на самозанятость
Доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Российской Федерации, генеральный директор «Мариокс центра» Оксана Васильева рассказала, может ли ИП стать самозанятым и как перейти на меньший налоговый режим, сообщает «Секрет Фирмы».
Как отметила эксперт, сегодня самозанятыми являются те, кто применяют специальный налоговый режим на профессиональный доход (НПД). Однако воспользоваться этим могут и индивидуальные предприниматели.
При этом НПД имеет множество ограничений, из-за чего не каждое ИП сможет сменить налоговый режим. Во-первых, годовой доход не должен превышать 2,4 млн руб.
«ИП может перейти на НПД, если у него нет работников по трудовому договору. Если ему нужны помощники, их можно нанимать по договору ГПХ», — добавила Васильева.
Более того, на НПД могут перейти только те, кто продают собственные услуги или товары, а не занимаются перепродажей чужих. Гражданство при этом не имеет значения.
Чтобы воспользоваться НПД, индивидуальный предприниматель должен зарегистрироваться в «Мой налог», после чего уйти от старого налогового режима и закрыть отчетности. В течение месяца со дня постановки на учет как самозанятого необходимо направить в налоговый орган уведомление о том, что предприниматель желает прекратить применение УСН, ЕСХН или ЕНВД.