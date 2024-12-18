Россиянам ответили, куда инвестировать для защиты от валютных изменений

Экономист Федоров: снижение рубля к доллару на 10% приведет к росту инфляции

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров отметил, что снижение курса рубля к доллару на 10% приводит к росту инфляции на 1,5 процентных пункта, сообщает Газета.ru .

Он объяснил, что резкие колебания валютного курса быстро отражаются на финансовом состоянии россиян, поскольку это приводит к повышению цен на товары и услуги. Обесценение рубля ощущается населением через инфляцию.

Для защиты от валютных изменений Федоров рекомендовал инвестировать в инструменты, привязанные к иностранным валютам, такие как замещающие облигации.

«В принципе, это один из стабильных источников получения выплат в рублях, но привязанных к курсам валют», — добавил экономист.

В прогнозах указано, что средний курс доллара в 2025 году составит 101,5 рублей, а к концу года — 104 рубля. На внебиржевом рынке 18 декабря доллар оценивался чуть выше 102 рублей. С 20 по 27 ноября курс доллара увеличился на 10,5%, достигнув отметки в 114 рублей, после чего началось его снижение.