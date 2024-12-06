Россиянам ответили, каких цен ждать на товары и услуги в 2025 году

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году россияне должны ждать увеличения цен. Ожидается, что подорожают практически все товары и услуги, сообщает «Секрет Фирмы» .

С 1991 года в стране никогда не наблюдалось годовой дефляции, и оснований для стабилизации цен в ближайшем будущем нет. Однако в 2025 году центральный банк может снова повысить ключевую процентную ставку, возможно, до 23%, что приведет к снижению ипотечного кредитования — в этом году выдачи упали на 31%. Это может снизить спрос на жилье, хотя цен на квартиры это, скорее всего, не коснется.

«Повышение ключевой ставки ЦБ — это сигнал экономике, что стоимость денег растет. Это приводит к сжатию денежной массы», — отметила доцент кафедры общего и проектного менеджмента Финансового университета при правительстве РФ Елена Ганьшина.

В начале 2025 года также предсказывается умеренный рост цен на топливо — бензин, как считают аналитики, подорожает на 1,4-1,6%. И даже при снижении мировых цен на нефть отечественный бензин не подешевеет из-за высокого спроса.

В то же время некоторые товары, такие как мандарины и овощи, могут прибавить в цене к Новому году. Причины этому — сезонные факторы и неурожай, что также приведет к увеличению цен на хлеб и рис. По оценкам, рост стоимости продуктовой корзины составит от 8 до 15%.