Россиянам ответили, как тесты на финансовую грамотность помогут при займе

Эксперт по городской и загородной недвижимости Владимир Шмелев рассказал, как предложение Госдумы проводить тесты на финансовую грамотность заемщиков поможет избежать ошибок при расчете долговой нагрузки, сообщает АБН24 .

Специалист отметил, что мера действительно полезная и может помочь избежать ошибок некоторым людям.

«Однако стоит признать, что большинство работающих, использующих интернет и мобильные приложения, вполне способны самостоятельно посчитать свои расходы и оценить платежеспособность», — предупредил спикер.

Множество случаев продажи ипотечных квартир связаны не с отсутствием финансовой грамотности, а с жизненными переменами людей, например, развод, переезд, потеря рабочего места. Даже если у человека идеальные навыки общения с финансами, форс-мажорные ситуации невозможно предусмотреть.

При этом многие заемщики имеют плохое представление о том, как устроены аннуитетные платежи. Эксперт отметил, что первые годы кредита составляют процент банку. Только к середине срока большая часть платежа уходит на погашение кредита. Особенно важно это знать тем, кто планировал «выйти» из ипотеки через пару лет, так как такие люди могут оказаться в ситуации, когда большая часть суммы долго не уменьшается.

Также важно знать о том, что граждане имеют право получить налоговый имущественный вычет в 2 млн рублей и вычет по процентам ипотеки в 3 млн (390 тыс).