Россиянам ответили, что случится с ценами на продукты после введения ГОСТа

Ассоциации «Союзмолоко», «Русбренд», «Руспродсоюз», «Рыбный союз», «Асконд», Национальная мясная ассоциация и Национальный союз хлебопечения направили коллективное письмо главе Торгово-промышленной палаты Сергею Катырину с опасением, что предложенные Минпромторгом поправки в закон о стандартизации приведут к росту расходов на изменения состава, переоформление разрешительных документов и упаковки. Стало известно, какие товары подорожают в первую очередь, сообщает «Вечерняя Москва».

Минпромторг планирует обязать производителей пищевых продуктов выпускать продукцию согласно ГОСТу, а на данный момент большинство предприятий в производстве используют собственные технологии. Из-за этого многие переживают, что больше всего может сократиться молочная продукция, как в СССР.

По мнению кандидата экономических наук, доцента базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлии Коваленко, явных причин для переживания нет. Она отметила, что на отечественном рынке могут возникнуть сложности с нетипичными товарами, например, необычными сортами мяса, продуктами с заменителями животных жиров. Но эти проблемы будут решаться в индивидуальном порядке.

«Говорить о резком росте цен не стоит, потому что часть продукции, находящейся на полках магазинов, уже была произведена по ГОСТу, а другая часть может немного, процентов на 5–7, подняться в цене, но в любом случае будет альтернативная продукция, которая останется по прежней стоимости, поэтому никакого дефицита не ожидается», — заявила эксперт.