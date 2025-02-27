Россиянам объяснили, сколько придется заплатить за доходы по вкладам в 2025 году
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В этом году россиянам придется заплатить налоги с доходов по вкладам. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин объяснил, как будет рассчитываться такой налог, сообщает Газета.ru.
По словам эксперта, сумма налога будет зависеть от размера полученного дохода по вкладам и ключевой ставки. При этом будет учитываться максимальное значение ключевой ставки, которое было на первое число каждого месяца в предыдущем календарном году.
Так, в 2024 году максимальное значение ключевой ставки было 21%, поэтому доходы в сумме до 210 тыс. рублей, полученные от депозитов, не будут облагаться налогом на доходы физлиц.
«Если доходы по вкладам, например, составили 300 тыс. рублей, то тогда нужно будет уплатить налог с суммы, превышающей 210 тыс. рублей, то есть с 90 тыс. рублей. Налог составит 11,7 тыс. рублей», — объяснил Балынин.
Он добавил, что сумма налога, который нужно уплатить не позднее 1 декабря 2025 года, появится в личном кабинете налогоплательщика, о чем поступит уведомление.