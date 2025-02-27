Россиянам объяснили, сколько придется заплатить за доходы по вкладам в 2025 году

В этом году россиянам придется заплатить налоги с доходов по вкладам. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин объяснил, как будет рассчитываться такой налог, сообщает Газета.ru .

По словам эксперта, сумма налога будет зависеть от размера полученного дохода по вкладам и ключевой ставки. При этом будет учитываться максимальное значение ключевой ставки, которое было на первое число каждого месяца в предыдущем календарном году.

Так, в 2024 году максимальное значение ключевой ставки было 21%, поэтому доходы в сумме до 210 тыс. рублей, полученные от депозитов, не будут облагаться налогом на доходы физлиц.

«Если доходы по вкладам, например, составили 300 тыс. рублей, то тогда нужно будет уплатить налог с суммы, превышающей 210 тыс. рублей, то есть с 90 тыс. рублей. Налог составит 11,7 тыс. рублей», — объяснил Балынин.

Он добавил, что сумма налога, который нужно уплатить не позднее 1 декабря 2025 года, появится в личном кабинете налогоплательщика, о чем поступит уведомление.