Россиянам объяснили, почему падает внебиржевой курс доллара

Инвестор: падение курса доллара может быть связано с внутренними факторами

Основатель Школы практического инвестирования, частный инвестор Федор Сидоров прокомментировал снижение внебиржевого курса доллара до отметки ниже 85 рублей, впервые зафиксированное с конца лета 2024 года, сообщает RT .

По мнению эксперта, падение курса американской валюты может быть обусловлено внутренними экономическими факторами, в частности, ростом востребованности российской валюты на фоне складывающейся международной обстановки, а также мерами, предпринятыми Банком России.

При этом он подчеркнул, что подобная ситуация, скорее всего, носит временный характер, так как для стабильности российской экономики и бюджета наиболее благоприятным является курс около 90 рублей за доллар.

Сидоров отметил, что ключевым условием является поддержание обменного курса на уровне, который позволит сбалансировать бюджет и избежать убытков для компаний, ориентированных на экспорт.

В заключение инвестор подчеркнул, что, несмотря на укрепление рубля, его дальнейшее поведение будет определяться совокупностью факторов, включая политику Центрального банка и изменения во внешнеэкономической конъюнктуре.