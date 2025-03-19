Россиянам объяснили, почему Минфин не допустит дешевого доллара

Экономист Алексей Зубец рассказал, что укрепление рубля в последние месяцы может не понравиться министерству финансов, так как падают доходы государственного бюджета, сообщает Инфо24 .

Эксперт уверен, что Минфин не устраивает укрепление рубля. Оно приведет к резкому сокращению доходов и упадку российского бюджета. Министерство может начать закупать валюту из ФНБ, так как он уменьшился в два раза, и его захотят пополнить.

По мнению экономиста, Минфин будет противодействовать укреплению рубля, однако пока нельзя предположить, к какому результату это приведет. Если доллар упадет до 70 рублей, ведомству также придется вмешаться, чтобы вернуть рубль к отметке в 80-90 рублей за доллар.

«Я считаю, что это наиболее вероятный сценарий, то есть такая равновесная точка. Для сохранения бюджетов Минфин начнет закупать валюту, и мы вернемся в коридор 80-90», — заключил Зубец.