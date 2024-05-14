Россиянам назвали условие, когда выгодно досрочно гасить ипотеку

Доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ им. Плеханова, к. э. н. Юлия Коваленко заявила, что ипотечный займ выгодно возвращать досрочно, если ставка по нему выше 8%. В ином случае лучше осуществлять ежемесячные платежи, сообщает Газета.ru .

Эксперт объяснила, что от уровня процентной ставки зависит объем переплаты по ипотеке. Так, чем выше у заемщика процент по ипотеке, тем большую сумму он переплатит по окончании срока кредитования.

«Если процентная ставка ниже (8% — ред.), будет выгодно платить просто ежемесячный платеж по жилищному кредиту, а свободные деньги положить на вклад, что принесет гораздо большую доходность», — указала Коваленко.

Она считает, что ипотеку следует брать на максимальный срок, чтобы платить по ней минимальные суммы каждый месяц. При наличии возможности кредит на жилье лучше выплачивать досрочно, чтобы сэкономить на процентах.