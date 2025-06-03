Россиянам назвали три способа вложить 100 тыс рублей

Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Алексей Родин рассказал, что для эффективного вложения любой суммы необходимо определить цель и срок инвестирования. Исходя из этих параметров, можно выбрать подходящую рыночную стратегию и инструменты, позволяющие достичь максимальной прибыли, сообщает «Прайм» .

«Для примера, возьмем условные 100 тыс. рублей и попытаемся понять, как их можно инвестировать. Это не инвестрекомендация, ведь тогда нужно было бы учитывать множество индивидуальных факторов, а просто иллюстрация, как можно распорядиться средствами при разных вводных», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что первый сценарий — создание подушки безопасности. Выбирайте инструменты для быстрого доступа к средствам: банковский вклад (19% годовых при сроке до 12 месяцев) или фонд денежного рынка (23% годовых). Однако при снижении ключевой ставки доходность уменьшится. При текущей ставке можно заработать 19,5–23 тыс. рублей.

По словам консультанта, инвестирование на несколько лет — это еще один способ накопить деньги, например, на первоначальный взнос для крупной покупки. Человек может вложить 100 тыс. рублей в долгосрочные облигации федерального займа (ОФЗ), что позволит получить доход при снижении процентных ставок. Стоимость облигаций вырастет примерно до 90% от номинала, а купонные выплаты увеличат вашу сумму до 180 тыс. рублей при правильной стратегии.

Третий способ — создание капитала для пассивного дохода через 20 лет. Банковский вклад с доходностью 7,5% не покроет инфляцию (8%). Более выгоден пассивный индексный портфель: 70% акций, 20% облигаций, 5% золота и 5% недвижимости. Средняя доходность — 14%, что принесет около 1 375 000 рублей.

Родин добавил, что продвинутые могут инвестировать в долгосрочные гособлигации, чтобы через 20 лет получить 1,9 млн рублей через пассивный портфель, ориентированный на индекс после снижения ключевой ставки.

Ранее россиянам рассказали, как сохранить и приумножить средства. По словам эксперта, вариантов множество: от классических банковских вкладов до рискованных, но потенциально высокодоходных инвестиций в акции.