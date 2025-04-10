Россиянам назвали сумму, которую нужно накопить, чтобы не работать после 40 лет

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович назвал сумму, которую необходимо накопить зумерам, чтобы не работать после 40 лет. По его словам, 69-90 миллионов рублей будет достаточно, сообщает Газета.ru .

«Если зумер хочет к 40 годам накопить сумму, достаточную для пассивного дохода, ему придется откладывать примерно 100–150 тыс. рублей в месяц при средней ставке по вкладам в 10–12% годовых. Тогда к 40 годам он накопит 69–90 млн рублей, чего хватит на 30–35 лет при последующих расходах в месяц на уровне средней зарплаты в Москве (примерно 180 тыс. рублей)», — отметил эксперт.

Он добавил, что при процентной ставке по вкладам, не превышающей, например, 7% в год, ежемесячные сбережения должны составлять внушительные 150–200 тысяч рублей, а собранных средств хватит примерно на 22–35 лет. Величина накопленного капитала определяется выбранной инвестиционной тактикой, инфляционными процессами и динамикой изменения затрат в будущем.

По мнению аналитика, стремление поколения Z «накопить капитал к 40 годам и не работать» имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Калманович пояснил, что подобный подход обеспечивает финансовую независимость и свободу в управлении своим временем, однако требует значительных ограничений в расходах и подвержен рискам, таким как инфляция, неожиданные траты и нестабильность инвестиций. Специалист указал на возможность снижения доходности инвестиций в связи с уменьшением ключевой ставки, что может замедлить достижение финансовой независимости. Эксперт заключил, что реализация задуманного возможна при детальном планировании, диверсификации активов и регулярной корректировке стратегии.

В последнее время зумеры по всему миру проявляют интерес к досрочному выходу на пенсию, зачастую к 40 годам. Для достижения этой цели они активно применяют практику жесткой экономии и инвестирования, что соответствует принципам движения FIRE (Financial Independence, Retire Early — «финансовая независимость, ранний выход на пенсию»). Это движение подразумевает существенное сокращение текущих расходов и максимальное увеличение сбережений для обеспечения пассивного дохода в будущем.