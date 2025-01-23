Россиянам назвали более выгодный инструмент сохранения сбережений, чем вклады

Ставки по народным облигациям поднялись выше, чем по вкладам в российских банках

По данным ЦБ России, средняя ставка по вкладам в январе составила 21,7%. В то же время на «Финуслугах» можно купить народные облигации ПАО «ЕвроТранс» со ставкой 24%, сообщает « Российская газета ».

Облигация представляет собой долговую бумагу государства или частной компании. По ней должник обязан перечислять платежи или купоны, а в конце срока он должен полностью погасить долг. Большинство облигаций торгуется на бирже, чтобы их приобрести, нужен брокерский счет. Народные облигации купить проще: по ним легче условия сделки, для приобретения достаточно учетки на госуслугах. Сделки по народным облигациям осуществляются на маркетплейсе «Финуслуги» (сервис Мосбиржи).

Например, можно купить народные облигации топливного оператора «ЕвроТранс» со ставкой 24%. Перед Новым годом были опубликованы народные облигации Томской области со ставкой 23%, их раскупили.

«Средняя ставка купона по народным облигациям на „Финуслугах“ с момента фиксации ключевой ставки на уровне 21% составляет 23%. Физлица могут покупать народные облигации напрямую у эмитента без наличия брокерского счета. Мы допускаем на платформу только эмитентов, имеющих кредитный рейтинг», — сказал старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу Игорь Алутин.

Он рассказал, что на «Финуслугах» также размещались Москва, Красноярск, Калининградская область, Томская и Ульяновская области.

При приобретении народных облигаций не нужно платить комиссию в отличие от обычных облигаций. С 2021 года было продано народных облигаций более чем на 11 млрд рублей.

По словам Алутина, народные облигации особенно выгодны для тех, у кого превышен налоговый порог по вкладам. Такие облигации представляют собой альтернативу накопительным счетам и депозитам.