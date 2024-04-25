Россиянам могут отказать в продаже молочных продуктов на кассе с 1 мая

С 1 мая 2024 года в России вступает в силу новое правило для крупных торговых сетей, запрещающее продажу просроченной молочной продукции. Это решение было принято в целях защиты прав потребителей и обеспечения безопасности пищевых продуктов, сообщает Life.ru .

Теперь на магазинных кассах каждый товар будет проходить сканирование. В процессе станет известно, имеется ли продукт в базе данных, не истек ли срок годности и нет ли запрета на его продажу со стороны госорганов.

Это новшество уже было внедрено в некоторые торговые сети в рамках эксперимента. Благодаря такой практике продажи просроченной молочной продукции снизились более чем в 30 раз.

С 1 мая проверять «молочку» в системе «Честный знак» обяжут только крупные торговые сети, которые имеют 50 и более торговых точек, принадлежащих одному юрлицу или группе организаций под одним наименованием. Таким образом, маленькие магазины и розничные точки будут освобождены от этой обязанности.

Тем не менее планируется, что с осени 2024 года соответствующий режим проверки продуктов начнет действовать во всех розничных торговых точках, которые продают молочную продукцию.