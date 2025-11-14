Россиян ждет новая волна сокращений в 2026 году

Управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев рассказал, что, вероятно, в период с января по июнь 2026 года в России произойдет новая волна сокращений, сообщает Газета.ru .

«Сокращения персонала действительно приобретают все более массовый характер, и в первой половине 2026 года мы, очевидно, увидим новую волну оптимизации. Это закономерный процесс: когда экономика сталкивается с замедлением, а возможности для активного развития и инвестиций ограничены, бизнес переходит в фазу выживания. В таких условиях приоритетом становится сохранение прежде всего операционной устойчивости, а один из первых и наиболее эффективных антикризисных инструментов менеджера — это сокращение издержек на персонал», — отметил финансист.

По его мнению, грядущие сокращения в первую очередь коснутся банковской отрасли, добычи и транспортировки ресурсов, а также связанных с ними экспортно-ориентированных секторов, где наблюдается значительное давление на маржу. В основном это затронет должности с дублирующимися функциями, без которых компания сможет продолжать основную деятельность. Это маркетологи, административный персонал, некоторые инженерно-технические и вспомогательные специалисты, пояснил Целищев.

Он отметил, что усиление этих процессов связано с активным внедрением технологий искусственного интеллекта. Al-агенты все чаще заменяют людей в рутинных и операционных задачах, от обработки документации до проведения аналитики и клиентского сопровождения, подчеркнул финансист. Это ведет не только к сокращению расходов, но и к уменьшению зависимости бизнеса от человеческих ресурсов в неосновных сферах деятельности, добавил эксперт.

Наименее подвержены сокращениям будут профессии, требующие развитых интеллектуальных и эмоциональных навыков, например, специалисты в области юриспруденции, психологии, консалтинга и продаж. В тех областях, где ценность создается благодаря доверию, опыту и индивидуальному подходу, полная автоматизация пока не сможет заменить человека. Чтобы избежать сокращения или минимизировать риск его получения, необходимо регулярно оценивать свою эффективность, отметил Целищев.

Он пояснил, что, если возврат на инвестиции (ROI) по занимаемой должности является прибыльным, то шансы сохранить работу остаются высокими. Дополнительной возможностью является своевременное повышение квалификации и освоение профессий будущего, особенно в областях, связанных с технологиями, аналитикой и управлением, считает эксперт. Именно эти навыки будут востребованы в российской и мировой экономиках в ближайшие годы, заключил Целищев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.