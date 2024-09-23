Россиян призвали «затягивать пояса» вместо закредитования на фоне инфляции

Доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета «Синергия» Дарья Копылова рекомендует россиянам ограничивать расходы вместо попыток компенсировать падение уровня жизни, вызванное инфляцией и повышением ключевой ставки, с помощью кредитов, сообщает Газета.ru .

По словам эксперта, в настоящее время такое поведение, когда люди берут займы, чтобы поддерживать привычный уровень потребления, наблюдается, в частности, среди молодежи.

Копылова настоятельно советует россиянам отказываться от подобной модели и вместо этого сокращать расходы на предметы роскоши и другие ненужные траты.

Кроме того, эксперт рекомендует гражданам задуматься о своем месте на рынке труда и повышении собственной производительности. В качестве примера она привела инженера, который сменил профессию на офисного клерка, но теперь может вернуться в производственный сектор, предварительно восстановив свою квалификацию.