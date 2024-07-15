Россиян предупредили о возможном подорожании бензина на 10%

Эксперт Зайнуллин: рост цен на бензин в РФ составит до 10%

Кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин считает, что в России могут вырасти цены на бензин. По его прогнозам, в этот раз стоимость топлива рискует подскочить на 5-10%, сообщает Газета.ru .

«На нынешний рост цен на бензин влияют несколько факторов», — отметил Зайнуллин.

По мнению эксперта, на изменение цен влияет снятие запрета на экспорт бензина и дизельного топлива. Также свою роль в этом сыграли атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы — им пришлось закрыться на время ремонта. Вследствие данных факторов на внутреннем рынке снизилось предложение топлива

Эксперт утверждает, что рост цен обусловлен летними работами по уборке урожая и сезоном отпусков. Также сказывается увеличение продаж автомобилей, которое, в свою очередь, усиливает спрос на горючее.

В 2023 году увеличение стоимости топлива превышало уровень инфляции, отметил экономист. Правительство проводило меры по сдерживанию роста цен через ограничение экспорта и устраивало проверки на обоснованность повышения цен.

Зайнуллин подчеркнул, что любой рост цен ощущается как гражданами, так и предприятиями, однако ожидаемый рост не представляет критической угрозы и не окажет существенного влияния на спрос.

В России нет дефицита топлива, поскольку его производство находится на достаточном уровне, подчеркнул экономист. Он также считает, что в стране возможны лишь локальные сбои в поставках у некоторых поставщиков.