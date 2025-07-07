Россиян предупредили, что инфляция будет 25%, а ЦБ начнет поднимать ставку

Согласно прогнозам эксперта, в ближайшем будущем Россию ожидает скачок инфляции до 25%. Как отметил экономист это связано с подорожанием импортных товаров, которые уже возрастают в цене минимум на 40%. В связи с этим Хазин уверен, что ЦБ начнет поднимать ставку.

«Цены на все импортные товары повышаются минимум на 40%. Поскольку это не весь объем товаров, я думаю, что инфляция будет примерно 25%. Под это дело ЦБ опять поднимет ставку», — заявил экономист в эфире радио Sputnik.

Между тем, основатель финтех-компании GBIG HOLDINGS Руфат Абясов рассказал, какие на сегодняшний день существуют способы выгодно вложить средства сроком на 6 месяцев.