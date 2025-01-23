Россия значительно сократила поставки платины в Китай

За год Россия сократила на 52,1% поставки платины в Китай, в деньгах общее количество поставок опустилось до отметки 900,2 млн долларов, пишет РБК .

Китай является потребителем российской платины, которую используют предприятия автопрома. Но в последнее время они начали сокращать использование данной группы металлов в производстве.

Китайская таможенная статистика демонстрирует значительные изменения в импорте драгоценных металлов. Поставки палладия показали рост на 7,6%, достигнув 16,85 тонн, в то время как другие металлы платиновой группы существенно сократились.

Особенно заметное падение наблюдалось в импорте платины — показатель снизился почти в четыре раза и составил всего 6,5 тонн. Что касается родия, его ввоз из России уменьшился в 2,5 раза — до 486 килограммов. В целом, общий импорт металлов платиновой группы сократился как в денежном выражении — с 1,878 до 0,9 миллиарда долларов, так и в физическом объеме — на 43,3%, составив 24,06 тонн против прошлогодних 42,46 тонн.