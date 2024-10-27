Россия за год уменьшила импорт морепродуктов из Индии на треть

Импорт морепродуктов из Индии в РФ в августе снизился на на 34% по сравнению с прошлым годом, сообщает РИА Новости .

По итогам августа объемы импорта морепродуктов из Индии, среди которых только ракообразные, по сравнению с 2023 годом уменьшились до 10,8 млн долларов. Также наблюдается понижение показателей и по сравнению с июлем этого года — почти на 20%.

У индийских поставщиков РФ покупала в конце лета некоторые виды креветок. Так, белоногих было приобретено на 10,7 млн долларов и пресноводных — на 130 тыс. долларов.

По итогам августа РФ стала седьмой страной среди покупателей ракообразных в Индии. В пятерку вошли США (180 млн долларов), КНР (49 млн долларов), Япония (36 млн долларов), Бельгия (16 млн долларов) и Канада (14 млн долларов).

Всего за восемь месяцев 2024 года Россия купила у Индии морепродукты на 82,3 млн долларов, снизив их закупку в 1,3 раза по сравнению с таким же периодом 2023 года. Больше приобретено белоногих и пресноводных креветок. В небольших объемах закупались гигантские тигровые креветки, замороженные кальмары и осьминоги.