За год сократился импорт нефтепродуктов из Казахстана в Россию в 1,5 раза

С января по сентябрь 2024 года Россия сократила в 1,5 раза закупку нефтепродуктов из Казахстана, импорт опустился до отметки 46,2 млн долларов, пишет РИА Новости .

В январе–сентябре текущего года Нидерланды, Турция и Киргизия были самыми активными покупателями казахстанских нефтепродуктов, потратив на них 355,4 миллиона, 103,6 миллиона и 49,2 миллиона долларов соответственно. Россия заняла четвертое место в списке, сократив импорт, а Узбекистан закрыл пятерку с суммой в 43,3 миллиона долларов.

Сентябрь был месяцем, когда Россия приобрела у Казахстана нефтепродуктов на 5,1 миллиона долларов. В этом же году Москва значительно уменьшила объем закупок нефти у Астаны до 5,8 миллиона долларов, но увеличила поставки мазута почти в два раза, до 775 тысяч долларов, и дизельного топлива — в 1,7 раза, до 3,9 миллиона долларов.

В прошлом году Россия значительно уменьшила объемы импорта природного газа и его конденсатов у своего соседа. Покупки газа сократились в 2,5 раза, достигнув отметки в 57,3 миллиона долларов, в то время как объем конденсата уменьшился в 1,9 раза и составил 5,8 миллиона долларов.