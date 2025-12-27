Россия выделила инвестиции для завершения строительства «Аккую»

Россия предоставила финансирование в размере 9 миллиардов долларов для продолжения строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции, сообщает Forbes .

Об этом заявил министр энергетики Турецкой Республики Алпарслан Байрактар, подтвердив приверженность сторон своевременному завершению ключевого инфраструктурного проекта. Общая стоимость возводимой госкорпорацией «Росатом» станции оценивается в 20 миллиардов долларов, а ее ввод в эксплуатацию намечен на 2026 год.

Выделенные средства будут направлены на внешнее финансирование и обеспечат динамичный график работ в предстоящие годы.

Параллельно Анкара, как отметил министр, ведет переговоры с рядом других стран по будущим атомным проектам, стремясь к диверсификации сотрудничества и получению наиболее выгодных технологических решений.

