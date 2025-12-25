Импорт из ЕС в превысил экспорт на полмиллиарда евро

Согласно свежим данным Европейского статистического агентства (Евростат), впервые в истории наблюдения торговая динамика между Россией и Европейским союзом кардинально изменилась. За период с января по сентябрь 2025 года объем импорта товаров из стран ЕС в Россию достиг 22,2 миллиарда евро, в то время как российский экспорт в Евросоюз составил 21,7 миллиарда евро, сообщает ТАСС .

Таким образом, сальдо торгового баланса РФ стало отрицательным и составило –0,5 миллиарда евро. Это символический поворотный момент, поскольку исторически Россия всегда имела значительный профицит в торговле с Евросоюзом, в основном за счет экспорта энергоносителей.

Общий товарооборот за отчетный период сократился на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 43,9 миллиарда евро.

Структура торговли также претерпела изменения: основу российского экспорта по-прежнему составляют топливно-энергетические товары, тогда как основными статьями импорта из Европы стали различные химические продукты и товары, не подпадающие под широкие санкционные ограничения.

