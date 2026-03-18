Россия увеличила импорт одежды из США до 5,5 млн долларов

Поставки одежды из США в РФ в январе 2026 г выросли в 3,7 раза

В январе 2026 года Россия нарастила импорт одежды из США до 5,5 млн долларов — это максимум за весь период доступной статистики, сообщает «Царьград» .

По данным американской статслужбы, объем закупок стал рекордным с 2002 года, более ранние сведения не публикуются. В январе 2025 года импорт составлял 1,5 млн долларов, таким образом рост в годовом выражении достиг 3,7 раза.

В статистику включены все категории одежды — от маек и костюмов до платков, галстуков, перчаток и нижнего белья. Наибольший объем пришелся на футболки — 1,6 млн долларов. Далее следуют платья из шерстяной пряжи на 1,2 млн и хлопчатобумажные костюмы на 1,1 млн.

Также в значительных объемах закупались свитеры и пуловеры на 278,4 тыс. долларов и нижнее белье на 67,7 тыс.

По итогам января Россия заняла 14-е место среди крупнейших импортеров американской одежды с долей 1,3% от общего объема поставок. Лидируют Канада (30,7%), Мексика (28,7%), Великобритания (4,1%), Китай (2,9%) и Германия (2,5%).

