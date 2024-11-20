Россия теряет добавленную стоимость, продавая в Китай сырье в первичном виде

КНР закупает в РФ сырье в первичном виде, а переработку оставляет на своей территории, что приводит к потере добавленной стоимости, которая остается в Китае, сообщил РИАМО председатель комитета по международной логистике Ассоциации экспортеров и импортеров Евгений Никифоров.

Комментируя товарооборот России и Китая в 2024 году, эксперт отметил, что наибольший рост наблюдается в экспорте сырья, такого как углеводороды и уголь.

«Продукция, в основном, остается сырьевой, с небольшой долей готовой продукции, что связано с тем, что китайская сторона предпочитает закупать сырье в первичном виде и оставлять переработку на своей территории. Это приводит к потере добавленной стоимости, которая остается в Китае, что также является проблемой для российской экономики», — сказал Никифоров.

Сложности с логистикой остаются актуальными, особенно с вывозом товаров из Китая, в связи с санкционным давлением и необходимостью соблюдения международных ограничений. Проблемы с оплатой товаров усугубляют ситуацию, добавил эксперт.