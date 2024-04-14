Россия стала шестым крупнейшим импортером клубники в 2023 году

В прошлом году Россия стала шестым крупнейшим импортером клубники. Международная торговля составила минимум 900 тысяч тонн, из которых 6% пришлось на Россию, сообщает «Прайм» .

По данным платформы ООН Comtrade, на первом месте по импорту клубники были США. Второе место заняла Германия, а замкнула тройку Канада. В пятерку также вошли Британия с покупками в 56 тысяч тонн и Франция с 54 тысячами тонн.

Крупнейшим экспортером клубники стала Испания — она поставила другим странам около 27% этой ягоды. При этом испанский экспорт снизился на 14% и составил 247 тыс. тонн.

На втором месте находится Мексика. Тройку лидеров замыкают США, нарастившие экспорт на 3% — до 152 тысяч тонн. Также в пятерку по продаже клубники вошли Греция и Нидерланды.