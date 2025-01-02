Россия стала седьмой в мире по приросту золотовалютных резервов

В рейтинге стран мира по приросту золотовалютных резервов Россия заняла седьмую строчку, сообщает РИА Новости .

Национальные центробанки 100 государств мира в конце года раскрыли данные за сентябрь.

По итогам первого осеннего месяца международные активы мировых ЦБ составили 14,3 трлн долларов против 12,9 трлн долларов, которые были годом ранее.

Лидером по приросту этого показателя стала КНР. Так, Китай нарастил резервы на 263,3 млрд долларов. Затем идет Швейцария, у нее прирост — 131,9 млрд долларов. Замыкает топ-3 Индия с приростом в 118,1 млрд долларов.

Далее идут ФРГ (рост на 67,2 млрд долларов), Франция (на 66,1 млрд долларов), РФ (на 64,7 млрд долларов). Кроме того, в топ-10 вошли Сингапур (прирост составил 52,4 млрд долларов), Польша (38,8 млрд долларов) и Бразилия (31,7 млрд долларов).

Также 20 ЦБ, среди которых учреждения Турции, Японии и Мексики, нарастили свои активы на общую сумму от 10 до 30 млрд долларов. У других стран мира прирост был менее 10 млрд долларов.