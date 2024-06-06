Россия создаст промышленную зону в Египте

сегодня в 22:57

Глава российского Минпромторга Антон Алиханов обсудил сотрудничества с арабскими коллегами на полях Петербургского Международного экономического форума, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе переговоров с министром торговли и промышленности Египта Ахмедом Самиром Салехом рассмотрели проект создания российской промышленной зоны в Египте, строительство АЭС «Эль-Дабаа», учреждение свободной торговли между странами-членами ЕАЭС и Египтом.

С министром промышленности и торговли Королевства Бахрейн Абдаллой бин Аделем Фахро обсудили Меморандум о сотрудничестве в области фармацевтики.

Ряд вопросов взаимодействия двух стран обсудили с министром экономики ОАЭ Абдаллой Аль-Марри, указано в сообщении.