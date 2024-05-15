Россия сдала позиции в мировом рейтинге золотовалютных резервов

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Саудовская Аравия и Гонконг обогнали Россию по валютным резервам

Россия опустилась с шестой на восьмую строчку по объему золотовалютных резервов (ЗВР) среди всех стран мира. По мнению экспертов, это объясняется тем, что российские власти тратили накопления в попытке стабилизировать курс рубля и покрыть дефицит бюджета, сообщает газета «Известия» .

В соответствующем рейтинге РФ обогнали Саудовская Аравия и Гонконг. По данным Всемирного совета по золоту, валютные резервы России за январь–апрель 2024 года составили 424 миллиарда долларов.

Эксперты также полагают, что в Москве не тратят средства на новые запасы ЗВР, боясь заморозки активов.

«На гражданах и экономике РФ такое незначительное колебание валютных резервов никак не скажется. Пока цена на российскую нефть Urals находится выше 60 долларов за баррель, локальное снижение объемов ЗВР не должно создавать больших проблем», — считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Опрошенные изданием специалисты также уверены, что в ближайшее время Россия продолжит сокращать свои валютные резервы.

По словам эксперта института энергетики и финансов Анны Танасовой, золотовалютные резервы — это буфер устойчивости финансовой системы. ЗВР также выступают «подушкой безопасности» для каждой из стран и помогают защитить экономический сектор при негативных сценариях, добавил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Антон Поляков.