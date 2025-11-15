Россия расширит программу кредитов под залог интеллектуальной собственности

сегодня в 03:59

Проект по кредитованию под патенты и товарные знаки запустят в Красноярске

Программа кредитования под залог интеллектуальной собственности, успешно опробованная в Москве, будет масштабирована на регионы — первым пилотным регионом станет Красноярский край, пишет газета «Известия» .

Как сообщила зампред Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности Ирина Яковлева, соответствующая дорожная карта уже подписана. Проект позволит малым и средним предприятиям, включая представителей креативных индустрий, использовать патенты, товарные знаки, программное обеспечение и медиаконтент в качестве обеспечения по кредитам.

В Москве такие займы достигают 50 млн рублей при субсидированной ставке. Выбор Красноярского края обусловлен развитой инновационной экосистемой — регион занимает лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе по доле инновационных предприятий.

Для реализации проекта в крае создадут представительство РЦИС и региональный депозитарий интеллектуальных прав.

Эксперты отмечают, что следующими кандидатами могут стать Татарстан, Санкт-Петербург и Новосибирская область.

