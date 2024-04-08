Россия попросила у Казахстана создать запас бензина на случай дефицита
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Российская Федерация попросила власти Казахстана создать в стране аварийный запас бензина общим объемом 100 тыс. тонн, чтобы при необходимости можно было бы оперативно поставить топливо, сообщает Lenta.ru.
Источник Reuters рассказал, что данная сделка по использованию запасов РФ уже согласована. Минэнерго двух стран не ответили на просьбу агентства о комментарии по этому вопросу.
Российская просьба передана из-за многочисленных внеплановых ремонтов на отечественных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Работы связаны выходом из строя оборудования, купленного у иностранных поставщиков, а также с атаками дронов.
Также РФ сильно нарастила закупки бензина в Белоруссии. По сравнению с февралем поставки в конце марта выросли в пять раз.