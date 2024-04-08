Россия попросила у Казахстана создать запас бензина на случай дефицита

Российская Федерация попросила власти Казахстана создать в стране аварийный запас бензина общим объемом 100 тыс. тонн, чтобы при необходимости можно было бы оперативно поставить топливо, сообщает Lenta.ru .

Источник Reuters рассказал, что данная сделка по использованию запасов РФ уже согласована. Минэнерго двух стран не ответили на просьбу агентства о комментарии по этому вопросу.

Российская просьба передана из-за многочисленных внеплановых ремонтов на отечественных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Работы связаны выходом из строя оборудования, купленного у иностранных поставщиков, а также с атаками дронов.

Также РФ сильно нарастила закупки бензина в Белоруссии. По сравнению с февралем поставки в конце марта выросли в пять раз.