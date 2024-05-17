сегодня в 13:20

Россия и Малайзия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

Между Россией и Малайзией было заключено соглашение об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов, сообщается на официальном сайте министерства финансов РФ.

В подписании документа приняли участие статс-секретарь — замминистра финансов РФ А​лексей Са​занов, а также замминистра финансов Малайзии Лим Хуэй Ин.

Основу соглашения составляют подходы к международным налоговым договорам с иностранными государствами.

При этом ставка налогов равна 10% при 25% участии в капитале в течение года и 15% — в остальных случаях.

Сазанов отметил, что сейчас российский бизнес переориентируется на рынки стран Азии и Ближнего Востока​. Именно поэтому очень важно создавать условия для развития связей.

Планируется расширить сети международных налоговых договоров с разными странами.