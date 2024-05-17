Россия и Малайзия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения
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Между Россией и Малайзией было заключено соглашение об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов, сообщается на официальном сайте министерства финансов РФ.
В подписании документа приняли участие статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, а также замминистра финансов Малайзии Лим Хуэй Ин.
Основу соглашения составляют подходы к международным налоговым договорам с иностранными государствами.
При этом ставка налогов равна 10% при 25% участии в капитале в течение года и 15% — в остальных случаях.
Сазанов отметил, что сейчас российский бизнес переориентируется на рынки стран Азии и Ближнего Востока. Именно поэтому очень важно создавать условия для развития связей.
Планируется расширить сети международных налоговых договоров с разными странами.