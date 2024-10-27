Россия будет представлять Белоруссию во Всемирном банке

С ноября 2024 года Белоруссию во Всемирном банке (ВБ) будет представлять Россия, об этом заявил исполнительный директор от РФ в ВБ Роман Маршавин, пишет ТАСС .

Маршавин сообщил, что Россия будет представлять Белоруссию в ВБ, когда комментировал переход Минска в российско-сирийскую дирекцию ВБ. До этого момента Белоруссию в ВБ представляла турецко-бельгийская дирекция.

Власти Белоруссии стали инициаторами изменений. Теперь с 1 ноября 2024 года Россия будет представлять в ВБ Минск. Начиная с текущего года РФ также представляет интересы Сирии.

По требованию западных стран с марта 2022 года ВБ остановил все программы в Белоруссии в связи с ситуацией на Украине. При этом новые займы ВБ перестал выделять Минску с середины 2020 года.