Роспотребнадзор Подмосковья провел 93 тыс проверок в 2025 году

В Московской области в 2025 году Роспотребнадзор провел 93 632 контрольных и профилактических мероприятия, большинство из которых носили предупреждающий характер. Итоги работы ведомства подвели на коллегии с участием и.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей Натальи Чудаковой, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

В 2025 году управление Роспотребнадзора по Московской области организовало 93 632 мероприятия. Из них 85% составили профилактические визиты, 12% — контроль без взаимодействия с проверяемыми лицами и 3% — проверки с взаимодействием. План плановых мероприятий выполнен полностью, при этом число внеплановых проверок выросло в 2,4 раза по сравнению с 2024 годом. Нарушения обязательных требований выявлялись в 92% контрольных мероприятий.

В сфере надзора за пищевой продукцией зафиксировано около 4,5 тыс. нарушений. Значительная их часть связана с несоблюдением требований к маркировке товаров.

В 2025 году обращений к уполномоченному по вопросам, регулируемым 248-ФЗ, не поступало. В условиях моратория на проверки субъектов малого и среднего предпринимательства бизнес-омбудсмен не принимал участия в контрольных мероприятиях ведомства.

«За годы работы института уполномоченного с управлением Роспотребнадзора по Московской области выстроено устойчивое рабочее взаимодействие — мы научились решать вопросы быстро и на опережение. Если раньше предприниматели чаще всего обращались по практическим вопросам вроде санитарных книжек и установления санитарно-защитных зон, то сегодня эти темы фактически ушли из повестки. Бизнес-среда меняется, и появляются новые вызовы: маркировка, а также ограничения и согласования, связанные с приаэродромными территориями. Все возникающие ситуации решаются в рабочем порядке», — подчеркнула Наталья Чудакова.

Она добавила, что взаимодействие с профильными контрольно-надзорными органами региона продолжится в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.